Британія оголосить про пакет допомоги Україні на понад 115 млн євро

У середу міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс анонсує новий пакет військової допомоги для України на суму понад 100 мільйонів фунтів (більше 115 мільйонів євро).

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

В новий пакет допомоги увійдуть кошти для розмінування, обслуговування техніки та зміцнення оборони для захисту ключових об’єктів української інфраструктури.

Про пакет підтримки, який надається за рахунок Міжнародного фонду для України (IFU), Шаппс оголосить на засіданні Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Це станеться після підписання нового контракту з раніше оголошеного пакету систем протиповітряної оборони (ППО), який передбачає надання Україні засобів ППО на суму понад 70 мільйонів фунтів (понад 81 млн євро), зокрема MSI-DS Terrahawk Paladin – платформи, здатної відстежувати та знищувати безпілотники й захищати критичну інфраструктуру.

За словами міністра оборони, під час йоого нещодавнього візиту до Києва він запевнив президента України Володимира Зеленського в тому, що Велика Британія незмінно підтримує Україну та її найнагальніші потреби.

“Сьогодні я з гордістю оголошую, що Британія разом із нашими союзниками виконує цю обіцянку, уклавши нові контракти на постачання Україні найважливіших систем ППО для захисту цивільного населення від варварських путінських бомбардувань”, – заявив Шаппс.