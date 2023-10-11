На Netflix вперше покажуть фільм про перші дні війни в Україні

Серіал “Перші дні” який розповідає про початок повномасштабного російського вторгнення в Україну, буде вперше показано на Netflix 1 листопада 2023 року. Ця стрічка, створена компанією Film.ua, розкаже історію очима киян.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії Film.ua.

Прем’єра серіалу відбудеться на Netflix не лише в Україні, а й в інших європейських країнах, таких як Польща, Чехія, Словаччина, Румунія, Угорщина, Молдова, а також в балтійських і балканських державах. У деяких інших країнах, таких як Ісландія, Австралія і Франція, стрічку буде транслювати національні телеканали. Українці також зможуть переглянути цей серіал на телеканалі “1+1” у наступному році.

«”Перші дні” став наймасштабнішим спільним виробництвом з іншими країнами з лютого 2022 року. А також це перший український проєкт, що фактично замовили іноземні канали, — і покажуть його саме українською», — зазначила директорка з розвитку та копродукції FILM.UA Group і продюсерка проєкту Катерина Вишневська.

«”Перші дні” став наймасштабнішим спільним виробництвом з іншими країнами з лютого 2022 року. А також це перший український проєкт, що фактично замовили іноземні канали, — і покажуть його саме українською», — зазначила директорка з розвитку та копродукції FILM.UA Group і продюсерка проєкту Катерина Вишневська.

«Перші дні» — це шість історій від шести режисерів, котрі надихались історіями киян, які залишалися у столиці в лютому-березні 2022 року. Частина персонажів мають прототипів у реальному житті. Ольга з дітьми вимушена жити в одному домі з двома чоловіками — нинішнім і колишнім; Максима війна застає на роботі, у зоопарку, звідки він не може виїхати; безхатько, що живе в машині, допомагає місцевій ТрО, а хлопчик Єгор заспокоюється тим, що у своїй уяві збиває ракети, як злих пташок; німець Клаус приїжджає до Києва, щоб забрати дівчину, але опиняється серед волонтерів і долучається до їхньої праці, а легенда української естради, прототипом якої став Андрій Данилко, проводить стрими зі своєї столичної квартири – і стає натхненням для мільйонів.

Проєкт втілювали Олексій Єсаков і Тала Пристаєцька, які працювали над серіалом «Кріпосна», Артем Литвиненко — автор ідеї та режисер серіалу «Нюхач», автори «Перших ластівок» Валентин Шпаков і «Ти — космос» Павло Остріков. Першою повноформатною роботою серіал став для Каті Царик, авторки численних відеокліпів, концертних шоу й короткометражки «Обійми мене».