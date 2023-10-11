У Брюсселі розпочався новий “Рамштайн”

Сьогодні, 11 жовтня у Брюсселі пройде засідання у форматі “Рамштайн”. 16-та зустріч військової коаліції на підтримку України збере представників близько 50 країн, а у складі делегації США з’явиться новий учасник.

Про це інформує Amazing Ukraine.

Переговори “Рамштайн” стартують об 11:00 за Києвом. Їх відкриє міністр оборони США Ллойд Остін.

Цього ж дня на 17:00 запланована зустріч Ради Україна-НАТО в рамках засідання міністрів оборони країн Північноатлантичного Альянсу.

Це будуть перші переговори на рівні керівників оборонних відомств країн НАТО після літнього саміту у Вільнюсі, і вперше до союзників приєднається міністр оборони України Рустем Умєров. Як член Ради Україна буде повноправним учасником зустрічі.

Учасники

На 16-й зустрічі у форматі “Рамштайн” будуть присутні міністри оборони та воєначальники майже з 50 держав-союзників України.

Головою засідання з найпершої зустрічі у квітні 2022 залишається очільник Пентагону Ллойд Остін – ініціатор створення Контактної групи.

Також постійним учасником американської делегації є керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США. Вперше на переговорах “Рамштайн” у цій якості буде присутній генерал Чарльз Браун. Він змінив на посаді Марка Міллі, який пішов у відставку наприкінці вересня.

Українську делегацію на засіданні очолить Міністр оборони Рустем Умєров.

Порядок денний та очікування від зустрічі

Чергові переговори будуть присвячені обговоренню ситуації на полі бою, а також потребам ЗСУ у контрнаступі.

У повідомленні Пентагону йдеться, що на порядку денному 16-го засідання оборонної коаліції буде “поточна ситуація в Україні та підтримка з боку міжнародної спільноти щодо забезпечення українського народу засобами, необхідними для захисту її суверенної території”.

На “Рамштайні” очікується, що США оголосить про новий пакет військової підтримки. Згідно з даними “Голосу Америки”, його сума може становити близько 200 млн доларів. Зокрема, Штати передадуть боєприпаси для HIMARS, ракети для ППО, артилерійські снаряди 105 мм та 155 мм, протитанкові ракети TOW тощо.

Як заявила очільниця місії США при НАТО Джуліан Сміт, Контактна група зосередиться на питаннях надання боєприпасів та систем ППО.