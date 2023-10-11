Бельгія надасть Україні винищувачі F-16 з 2025 року

Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер оголосила про надання Україні кількох винищувачів F-16 в Україну з 2025 року.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє NV.

За словами глави Міноборони Бельгії, кількість переданих літаків залежатиме від збільшення потужностей Бельгії новими F-35.

Дедондер додала, що окрім надсилання бойових літаків, Бельгія продовжить роботу з підготовки пілотів і запропонує піклуватися про технічне обслуговування всього флоту з коаліції F-16.

На питання, чи відправить Бельгія особовий склад в Україну, вона відповіла, що бельгійський персонал готуватиме українських пілотів у Бельгії, Данії та в одній із країн Європейського Союзу.

«Наразі ми ще не говоримо про Україну. Ми знаходимося в процесі надання можливості Україні модернізувати свої Збройні сили. І я думаю, що те, що ми тут пропонуємо, є фундаментальним і набагато кращим, ніж просте оголошення про відправку кількох F-16», — підкреслила міністерка.

Раніше уряд Бельгії затвердив участь країни в підготовці українських пілотів на винищувачах F-16. Уточнюється, що шість українських інструкторів і чотири фахівці з планування місій пройдуть підготовку в Бельгії.