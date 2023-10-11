Україна та Хорватія підписали угоду про розмінування та відновлення

Україна та Хорватія підписали міжурядову угоду про співпрацю в галузі розмінування.

Про це інформує Amazing Ukraine.

Згідно з інформацією, наданою пресслужбою Міністерства економіки України, Україна висловила свою вдячність Хорватії за широкий спектр підтримки, наданої українському народу та державі з початку масштабного російського вторгнення. Ця підтримка охоплює політичну, військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Хорватія також активно проводить програми оздоровлення для українських захисників та дітей військових.

Підписання угоди в сфері розмінування та відновлення стало можливим завдяки необхідності використання досвіду Хорватії в цій галузі, а також для реконструкції та відновлення інфраструктури в Україні. Особлива увага приділяється організації та координації процесу розмінування.

Угода передбачає активну співпрацю в галузі розмінування, включаючи обмін досвідом, використання хорватських машин для розмінування на українських територіях та локалізацію виробництва таких машин в Україні. Головною метою співпраці є очищення української території від мін, забезпечення безпеки громадян та відновлення країни.