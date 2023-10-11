В Україні створили мобільні залізобетонні сховища від “Граду” для цивільних

У Києві пройшла виставка безпекових технологій Security 2.0, на якій було представлено цікаві розробки вітчизняних виробників.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Успіх in UA.

Так, за словами фахівців, з початком війни Україна стикнулись із наявністю малої кількості укриттів. І те, що в мирний час вважалось укриттям — може виявитись заваленим мотлохом підвалом, який точно не врятує.

Компанія BetonEnergo, яка до вторгнення випускала залізобетонні вироби, на виставці представила ШСС — швидко споруджуване сховище на 21 людину із вентиляцією, енергозабезпеченням, туалетом і двома виходами.

“ШСС розраховані на 20, 50 чи 100 осіб. Їх можуть установити школи, дитсадки, цивільні компанії. Строк будівництва — 48 годин. Споруда витримує тиск вибухової хвилі до 300 кілопаскалів (тобто може протистояти вибухам 122 мм снарядів РСЗО “Град” чи 203 мм снарядам САУ “Піон” за десяток метрів від укриття. — ред.). Місцями для розміщення укриттів, наприклад, у школах, може бути простір під стадіонами і спортивними майданчиками, а також по периметру шкіл і дитсадків в безпосередній близькості від евакуаційних виходів, — зазначає виробник.

Їх вже поставляють у 19 областей України, в тому числі — в Херсон. А перші укриття поїхали до Миколаєва, який від початку війни і по сьогодні залишається під обстрілами.

Є ШСС, які можна використовувати як протиосколокові укриття і на зупинках транспорту. Компанія запустила також виробництво вогневих споруд для військових.