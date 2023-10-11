“Україна стане членом НАТО, усі члени Альянсу погодились” – Столтенберг

Усі країни НАТО погодились, що Україна стане членом Альянсу. Про це під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» сказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє УНН.

«Після вторгнення в Україну росія стала слабшою в військовому плані та ізольована в політичному. Але немає ознак того, що путін відмовився від своїх амбіцій. Навпаки, росія збільшила атаки на критичну національну інфраструктуру України, а також знову готується використати зиму, як зброю війни. Тому ми маємо продовжити потік зброї та боєприпасів до України. Чим міцніше буде Україна на полі бою, тим міцнішими будуть її позиції за столом перемовин. Ми повинні зробити все, щоб історія себе не повторювала, тому усі члени Альянсу погодились, що Україна стане членом НАТО», – сказав він.