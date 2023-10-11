Литва передасть Україні зенітно-ракетний комплекс NASAMS

Литва передасть Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу NASAMS, а разом з окремими європейськими країнами вже замовляє боєприпаси калібру 155 мм для української армії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє hromadske.

Про новий пакет військової допомоги Литва повідомила під час 16 засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий формат «Рамштайн») у Брюсселі.

Міністр оборони країни Арвідас Анушаускас наголосив, що Литва формує свої пакети підтримки з огляду на найбільші потреби та пріоритети України.

Так, незабаром Литва передасть системи протиповітряної оборони NASAMS, а разом з окремими країнами Європейського Союзу вже замовляє боєприпаси калібру 155 мм для української армії.

Крім того, за словами литовського міністра, підготовка до зими вже почалася, тому найближчим часом його країна передасть Україні електрогенератори та інше обладнання, необхідне для холодної пори року.

Зокрема, електрогенератори, армійські похідні ліжка, одяг. Також продовжено навчання та реабілітацію українських військових.

Анушаускас нагадав, що Литва започаткувала коаліцію з розмінування України.