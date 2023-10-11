Бельгія утворить фонд допомоги Україні на €1,7 мільярда з коштів, що були заморожені від активів рф

У поточному році Бельгія планує створити спеціальний фонд для надання підтримки Україні у розмірі 1,7 мільярда євро, використовуючи кошти, які були заморожені на її території і належать російським активам.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

«Джерелом для Українського фонду обсягом 1,7 мільярда євро будуть сотні мільярдів російських фінансових активів, заморожені в Бельгії. Ми у Бельгії маємо систему оподаткування доходів з цих заморожених російських активів. Для нас очевидно, що податки з доходів на ці активи мають на 100 відсотків бути спрямовані на потреби України. Ми робили це минулого року і зробимо це знову. Цьогоріч сума становитиме 1,7 мільярда євро», – сказав Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо на спільній конференції з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Брюсселі.

За його словами, фонд буде використаний на військову допомогу, гуманітарну підтримку, для проєктів у межах Європейського фонду миру, макроекономічну допомогу тощо.

Де Кроо також пояснив, Бельгія не має доступу до мільярдних російських фінансових активів на її території і банківських нарахувань на ці активи, які заморожені за рішенням фінансових інституцій. Для отримання доступу потрібне внесення відповідних змін у європейське законодавство. Тож Бельгія разом із іншими країнами ЄС та Єврокомісією шукає правові шляхи, які б дозволили законне використання цих коштів для проєктів з відновлення України.

«Якщо на певному етапі законодавство буде змінено, ми будемо серед ентузіастів (з використання цих фондів – ред.), але зараз це не є можливим», – зазначив Де Кроо.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував Бельгії за рішення створити фонд для підтримки України.

“Дякую Александру де Кроо (прем’єр-міністр Бельгії – ред.) та всьому бельгійському народу за солідарність з Україною. Цінуємо рішення про створення фонду підтримки у розмірі 1,7 млрд євро та використання заморожених активів”, – підкреслив Шмигаль.

Він також подякував Бельгії за військову допомогу, зокрема літаки F16. “Разом переможемо”, – упевнений глава уряду.