Росія може вести війну проти України максимум до 2026 року – Буданов

Росія може продовжувати війну проти України ще протягом 2026 року. Щодо людських ресурсів, країна-агресор має їх достатньо, але виникнуть проблеми з економікою та технікою.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє “РБК-Україна”.

Як зазначає керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирил Буданов, економічного ресурсу Росії вистачить без проблем вести війну до 2025 року, за кількістю техніки – до 2026-го максимум.

“Тобто ми виходимо з вами десь на 2025 рік. По людському ресурсу, очевидно, що їм вистачить надовго. Але хто б там не казав, якщо оцінювати сукупно наш людський ресурс, то там теж надовго. У нас країна не така маленька”, – сказав Буданов.

Інша справа, за словами керівника ГУР, “чи готова РФ іти до верхньої межі, до останнього”.

“По факту, всі вони воюють мобілізованими, відчувають брак боєприпасів, брак озброєнь”, – додав Буданов.

Він також зазначив, що заморожувати конфлікт не можна у жодному разі: по-перше, це буде зрадою людей на окупованих територіях, а по-друге – неправильно з точки зору пам’яті загиблих та тих, хто зараз захищає нашу країну.