Разнообразие современных онлайн казино заставляет игрока делать более долгий и тщательный выбор. Интернет пестрит историями об обмане, разводах и прочих неприятных вещах. В этом материале мы расскажем об одном из сервисов, в репутации которого есть сомнения у многих новичков – казино Фаворит. Поговорим об особенностях сервиса, его преимуществах и недостатках, а также о репутации и кредите доверия. Почитать о работе компании вы сможете подробно по ссылке https://kazinretro.com.ua/casino-online/favorit/

Что такое Фаворит казино

Это украинский сервис онлайн казино с элементами ставок на спорт, который на рынке находится довольно давно. Фаворит предлагает стать клиентам гражданам множества стран, кроме России. В настоящий момент компания работает в соответствии с лицензией № 8048/JAZ2016-068. Наличие этой лицензии говорит о том, что компания не скрывается от пользователей и готова предоставить всю необходимую документацию о своем происхождении. Кстати, посмотреть интересующие вас документы можно на сайте сервиса.

Сайт компании мультиязычен – есть украинская, английская и русская версии. Правда, ставки можно делать только в одной валюте – гривнах. Сервис славится отличным дизайным и удобным интерфейсом. Любители мобильной игры могут использовать программы для смартфона на ОС Андроид или iOS, также разработчики постарались над созданием оптимальной мобильной версии.

Какие услуги предлагает Фаворит казино

Когда речь заходит о компании Фаворит, в первую очередь публика думает о ставках на спорт – именно этим изначально прославился сервис. Действительно, букмекерская деятельность на высшем уровне. Игроки имеют возможность выбирать из тысяч событий для заключения пари каждый день. При этом есть возможность делать ставки на топ-матчи в разных видах спорта – футболе, хоккее, баскетболе, теннисе и многих других. Всего доступно более 20 видов дисциплин для пари. Заключение пари возможно и для не самых рейтинговых турниров, но в таких матчах роспись событий не слишком широкая.

Кроме ставок на спорт, есть возможность также и играть в казино. Доступны слоты от известнейших в мире провайдеров – в их числе можно найти:

Play’n’Go;

Netent;

Booongo;

Pragmatic Play;

Yggdrasil и многих других.

Можно искать любимый слот по названию, либо по провайдеру. Выделены и другие категории – например, с бонусами, джекпотом, новинки, популярные и пр. Отметим, что в слоты можно поиграть абсолютно бесплатно, благодаря наличию демо-режима.

Также есть и лайв-казино со столами от Evolution Gaming. Более 100 столов всегда доступны для вас. Поиграть можно в покер, блэкджек, рулетку, игровые шоу и т.п. Игра невозможна без проведения депозита, но трансляции игр без денег на счету смотреть разрешается.

Бонусы

Отметим и бонусную кампанию, которая в Фаворит казино является не очень распространенной. Формально она содержит в себе одно постоянное предложение для новых клиентов сервиса – бонус на депозит до 2500 гривен за первое пополнение счета. Чтобы получить бонус, достаточно пройти регистрацию и пополнить счет на сумму от 200 гривен.

Помимо этого, в рамках программы лояльности можно получать кэшбэк бонусы. Также на сайте иногда проводятся срочные акции и турниры, в рамках которых можно получить дополнительные средства за активное участие в играх компании.

Плюсы и минусы компании

Если говорить об очевидных преимуществах Фаворит казино, то стоит выделить:

Наличие лицензии у сервиса. Не у каждой компании, совмещающей услуги букмекерской конторы и онлайн казино, есть соответствующее разрешение.

Выделяются и услуги компании. Очень большой выбор событий для ставок является неоспоримым плюсом, поскольку роспись в матчах топ-уровня можно назвать наиболее распространенной среди лучших БК в мире. Да и игры низкорейтинговых турниров имеют хоть и более слабых выбор событий, тем не менее, роспись нельзя назвать минимальной;

Хороши и коэффициенты – они выше средних по рынку;

Отметим мобильное приложение, которое характеризуется прекрасным дизайном и интерфейсом и обладает отличными навигационными свойствами.

Что касается минусов, то здесь их было найти непросто. Конечно, не самую распространенную бонусную программу стоит отнести к недостаткам. Все-таки, наличие бонусов в рамках программы лояльности и приветственный пакет сложно отнести к преимуществам. К тому же, для постоянных клиентов сервиса набор бонусов минимален.

Можно ли доверять Фавориту

Мнение на этот счет может быть субъективным. На самом деле, факторов в пользу Фаворита больше. Авторитет у компании высокий, сервис работает очень давно – как в офлайн-секторе, так и в онлайн-сегменте. Но большее влияние имеет наличие лицензии у компании – пусть она и выдана на Кюрасао, тем не менее, это большое подспорье для веры в надежность компании.

Обратить внимание можно и на отзывы пользователей. Если проанализировать их внимательнее, то можно заметить, что они преимущественно направлены на проигрыши и некоторые проблемы с выводом. Если говорить о том, как проходит снятие средств, то иногда случаются задержки, но по факту сервис платит клиентам всегда. А проигрыши – это личное дело каждого гемблера.

Подводя итог, можем заявить, что все-таки верить Фавориту можно. Но перед регистрацией на сайте и тем, как вы переведете деньги на свой счет в компании, самостоятельно проведите свой ресерч и ознакомьтесь с правилами сервиса – это поможет вам понять регламент работы казино. Принимайте решение об игре с холодной головой и после глубого анализа деятельности компании.