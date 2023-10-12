У Чорному морі підірвався російський корабель “Павел Державин”

Корабель “Павел Державин” з Чорноморського флоту рф зазнав підриву у Чорному морі поблизу окупованого Севастополя.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі Радіо Свобода.

«Ми офіційно можемо підтвердити: цей корабель зазнав пошкодження», – сказав він.

Натомість офіцер не уточнив, як саме це сталося.

«Я не можу вам надати жодної інформації про обставини цього інциденту, назвемо це так, але факт такий є… Безвідносно того, яким чином. Це можна розцінювати як черговий натяк на те, що російським окупантам час покинути наш Севастополь», – розповів Плетенчук.