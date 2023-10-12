Швейцарія виділяє на розмінування України 100 млн євро

Під час зустрічі між Першим віце-прем’єр-міністром України – Міністром економіки України Юлією Свириденко та Федеральним радником із закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом обговорювались питання співпраці в гуманітарному розмінуванні України та координації зусиль.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зустріч відбулася в рамках Першої Міжнародної донорської конференції з гуманітарного розмінування України, яка відбулася у Загребі 11 жовтня 2023 року.

Угода була досягнута про виділення Швейцарією понад 100 млн євро на гуманітарне розмінування в Україні протягом наступних 4 років. Під час зустрічі обговорювалися потреби та напрямки фінансування, а також пріоритети України в сфері розмінування.

Як зазначила Юлія Свириденко, плануючи роботи Україна дотримується міжнародної системи пріоритетів розмінування. У першу чергу обстежується критична інфраструктура, наприклад, газогони, лінії електропередач. Друге – це безпека громадян, обстеження домівок. Третє – землі сільськогосподарського призначення. І на завершення – ліси і надводне-підводне розмінування.

«Масштаби забруднення України мінами та снарядами, що не вибухнули, безпрецедентні та найбільші з часів Другої світової війни. Самотужки наша держава вирішити проблему не в змозі. І ми дуже вдячні Уряду Швейцарії за допомогу та підтримку, яку отримує Україна в цій сфері», – зазначила Юлія Свириденко.

У свою чергу Ігнаціо Кассіс запевнив що Швейцарія й надалі налаштована тісно співпрацювати з Урядом України в питаннях гуманітарного розмінування. За його словами, Уряд Швейцарії планує, що Друга Міжнародна донорська конференція з гуманітарного розмінування України відбудеться наступного року в їх країні.

Нагадаємо, учасниками Першої Міжнародної донорської конференції щодо гуманітарного розмінування в Україні, яка відбулася у Хорватії, стали представники понад 40 іноземних держав – міністри оборони, закордонних справ, посли та керівники іноземних організацій. Українську делегацію очолювала Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

За результатами заходу низка країн оголосила про надання України підтримки на гуманітарне розмінування. Загалом з урахуванням раніше отриманих на розмінування та інші виклики, повʼязані із війною, коштів та з урахуванням нових пакетів допомоги, про які оголошено на Конференції, підтримка сягає майже півмільярда євро.