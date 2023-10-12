Стало відомо, хто читатиме Радіодиктант національної єдності 2023

Поетеса, перекладачка, письменниця і лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко буде авторкою тексту для Радіодиктанту. А актор, театральний режисер і виконавець ролі брата Олекси Довбуша в популярному фільмі «Довбуш», Олексій Гнатковський, буде його читачем.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє корпоративний сайт Суспільного.

Радіодиктант національної єдності цьогоріч відбудеться об 11:00 27 жовтня — у День української писемності та мови.

До методичної роботи над Радіодиктантом уже традиційно долучиться мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко.

Член правління Суспільного мовлення, відповідальний за платформи радіо, телебачення та диджиталу, Дмитро Хоркін зазначив, що Радіодиктант національної єдності проводиться вже 23-ій рік поспіль.

«Проводимо його не для перевірки знань, а задля об’єднання всіх українців, усіх, хто знає і шанує українську мову: як в Україні, так і за її межами. Де б ви не були й чим би не займалися, якщо ви можете знайти час і безпечне місце — долучайтеся до найбільшої унікальної акції єднання на всіх контентах світу. Єднаймося й пишімо Радіодиктант разом!» — зазначив Дмитро Хоркін.

Суспільне мовлення транслює Радіодиктант національної єдності на всіх платформах: телебаченні, радіо та диджиталі. 27 жовтня радіодиктант звучатиме по всій країні на хвилях «Українського радіо» та радіо «Культура», наживо транслюватиметься в ефірі телеканалу «Суспільне Культура», на ютуб-каналі «Українського радіо» і на фейсбук-сторінках Суспільного.