Нас чекає битва за електроенергію – Буданов

Керівник головного управління розвідки України Кирило Буданов застерігає, що Україну очікує “боротьба за електроенергію” у зимовий період, оскільки росія відновила свої ресурси та можливості для атак на українську енергетичну систему.

Про це інформує Amazing Ukraine.

Кирило Буданов підкреслює, що противнику доступні значні ресурси, особливо після обмежених ракетних атак останнім часом.

Противник відновив свій запас, який, хоч і невеликий, але вистачить для створення серйозних труднощів не лише у сфері енергетики, а й для нафтогазової промисловості, промислових підприємств та військових об’єктів.

За словами Буданова, основною проблемою для України наразі є питання систем ППО (протиповітряної оборони). Він підкреслює необхідність негайного збільшення кількості ППО в Україні, оскільки наявних ресурсів недостатньо.