Український співак BRYANGIN випустив танцювальну композицію «Очі кольору безодні» та кліп на неї

Український співак і автор пісень BRYANGIN презентує новий танцювальний трек «Очі кольору безодні» та кліп на нього. Як і більшість пісень артиста, композиція присвячена любові та щирим почуттям до коханої дівчини.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артиста.

«Очі кольору безодні» — легка й танцювальна пісня, яка ідеально підійде для прогулянок із людиною, яку любиш.

«Це трек про її очі кольору безодні. Для кожного по-справжньому закоханого чоловіка очі коханої мають саме такий колір — безодні, у яку він поринає повністю», — розповідає співак.

Режисером кліпу на нову пісню став Богдан Буневич. Головна ідея відео — у тому, як легко уява може перетворити мистецьку творчість на реальність. У кліпі BRYANGIN створює фантазійний світ та образ дівчини, у яку закохується. Творчість артиста стає простором, де він малює не лишень картину, а й почуття.

«BRYANGIN створює образ дівчини з очима кольору безодні, які зачаровують його загадковістю і глибиною. Під час виконання пісні співак віддається миті, танцюючи з уявною коханою. Це відображає головну силу мистецтва — воно оживляє почуття», — розповідає режисер.

Співак і сонграйтер BRYANGIN — нове ім’я в українському шоубізі. Однак молодий артист уже встиг потужно заявити про себе на попсцені. Нещодавно він відіграв перший великий сольний концерт із живим бендом в Osocor Residence. Під час виступу лунали вже відомі хіти BRYANGIN — «Закоханий», «Таке вперше», «Вона», «Фурія». Саме на цьому концерті артист представив прихильникам нову пісню «Очі кольору безодні» й ще декілька майбутніх релізів.