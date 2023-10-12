МВФ анонсував новий пакет допомоги для України на понад $100 млн

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оголосив про надання нового пакету допомоги Україні на суму понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів (або понад 117 мільйонів доларів) для забезпечення технічного обслуговування та маневрової підтримки Збройних Сил України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Букви.

У склад цього пакету допомоги входять гусениці та двигуни для бойових броньованих машин, тимчасові мости та транспортери для переміщення важкої техніки, як основні бойові танки, а також засоби для пробивання мінних полів і портативне обладнання для розмінування. Це обладнання дозволить солдатам перетинати мінні поля пішки та виконувати розчищення перешкод, таких як протитанкові рови.

“Ми також раді повідомити, що всі можливості з пакета протиповітряної оборони, про який було оголошено в червні, тепер діють за контрактом. Перші системи будуть доставлені до кінця року та зміцнять здатність України захищати свою критично важливу національну інфраструктуру в зимові місяці”, – сказав представник МВФ.