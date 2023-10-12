ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу

У четвер, 12 жовтня, Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, що визнає Голодомор геноцидом українського народу.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

Зазначається, що сьогодні ПАРЄ прийняла одразу дві резолюції – про підтримку України та про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Укрінформ повідомляє, що обидві ухвалені абсолютною більшістю голосів (70 – за, 1 – проти та 73 – за, 1 – проти).

Володимир Зеленський подякував ПАРЄ у соцмережі Х.

“Я вдячний ПАРЄ за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче”, – пише він.