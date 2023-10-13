«Друга Ріка» відправилася у великий тур Північною Америкою на підтримку ЗСУ

Гурт «Друга Ріка» вирушив у великий благодійний тур Північною Америкою. У жовтні та листопаді в містах Канади та США музиканти представлять свою акустичну програму «ІНША РІКА», яка вже встигла отримати тисячі позитивних відгуків в Україні та Європі. Знайти квитки на виступи можна за посиланням.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба гурту.

«Це неймовірний шанс зануритися у рифи улюблених пісень і згадати, який же на смак справжній український рок. Буде дуже ніжно й лампово, а ще це класна нагода допомогти Україні, адже частина виручених коштів з кожного концерту буде передана на благодійність!», – розповідають на своїй сторінці організатори туру ATLAS Entertainment.

Благодійна мета туру – зібрати гроші на 100 FPV-дронів. Це безпілотники з функцією передавання відео в реальному часі з камери на самому БПЛА. Від решти дронів вони різняться швидкістю, точністю та особливостями керування: пілот такого дрона керує ним у спеціальних окулярах, що і забезпечує «вид від першої особи/first person view» та з пульту.

Виступи відбудуться за таким графіком: