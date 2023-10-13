Україна за 9 місяців експортувала продовольчих товарів на $16,1 млрд

Протягом січня – вересня 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $46,6 млрд, а експортували – на суму $27,1 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $38,3 млрд, що становить 82% загальних обсягів імпортованих товарів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $7,4 млрд, Польща — $4,9 млрд і Туреччина — $3,7 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі — на $3,7 млрд, Румунії — на $3 млрд, Туреччини — на $1,9 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

– продовольчі товари — $16,1 млрд

– метали та вироби з них — $3 млрд

– машини, устаткування та транспорт — $2,3 млрд

При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 472,9 млн грн.