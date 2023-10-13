Ситуація під Авдіївкою: окупанти лізуть, як таргани

Російські окупанти не зупиняють обстріли Авдіївки та активізують удари з авіації. Тривають наступальні дії вже четверту добу.

Про це інформує Amazing Ukraine.

Як зазначає начальник Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» – бої, як стрілецькі, так і артилерійські дуелі, ведуться запеклі і дійсно без перерви.

«Російські війська гатять з усього, що в них є. Активно працює авіація… По Авдіївці — ніч дуже гаряча була. Декілька авіаракетних ударів було по місту… Десятки за ніч по самому місту», — розповів представник адміністрації.

Також Барабаш зазначив, що ворожі штурми не припиняються ні вдень, ні вночі, і окупанти «лізуть, як таргани, дуже багато». Ворог хоче взяти Авдіївку в оточення, і зосереджений на ударах із флангів із півночі та з півдня. При цьому чиновник наголосив, що бійці ЗСУ четверту добу стоять незмінно на своїх позиціях – впевнений, що витримають, бо це не люди, це титани.

«Впевнений, що витримають, тому що це не люди, це титани», — резюмував Барабаш.