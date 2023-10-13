Василь Попадюк & PAPA DUKE BAND нарешті знову в Україні! Великий концерт у Києві 

15 листопада відбудеться особливий концерт – на сцені МЦКМ зіграє легендарний скрипаль-віртуоз Василь Попадюк! Це стане найяскравішим концертом цієї осені. Заряд енергії, магічне звучання скрипки й грандіозна атмосфера від всесвітньо відомого музиканта.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артиста.

Не пропустіть можливості почути самому і дати послухати наживо своїм дітям справжню українську легенду! Ці спогади залишаться з вами назавжди. Музика Василя Попадюка не тільки вишукана і віртуозна, але й торкається найпотаємніших струн душі, наповнює радістю і світлою енергетикою. Його концерт в Києві – це можливість зануритися у світ геніальної всепоглинаючої музики і навчити дітей вишуканому смаку.

В Іспанії Василя Попадюка називають «живим нервом», «маестро-скрипкою», в Америці «золотою скрипкою», а в Канаді «сучасним Паганіні». Ним захоплюється і пишається весь світ. В ювілейному альбомі вокаліста «Deep Purple» Ієна Гіллана також грає скрипка Попадюка! Талант музиканта обʼєднує поціновувачів world music, latino, gypsy і джазу з усіх континентів.

Василь грає на 15 музичних інструментах, а критики у багатьох країнах називають його геніальним музикантом. Підтвердженням є десятки перемог у конкурсах, серед яких – друге місце у шоу «Велика музична канадська мрія». Для прикладу, у конкурсі брали участь 15 тисяч конкурсантів.

Василь Попадюк народився у Львові, виріс у Києві, але потім став світовою зіркою. Він дає 200 аншлагових концертів на рік на всіх континентах, та презентує українську культуру на світовому рівні, щоб в кожній країні, в кожному куточку, дізналися про українські традиції, почули українську музику. Від початку повномасштабної війни, розв’язаної росією проти України, музикант використовує кожну можливість, щоб привернути увагу світового суспільства до України, підтримати земляків і зібрати кошти на допомогу їм.

Музика Василя Попадюка торкнеться вашого серця, залишить по собі море емоцій та захоплення! Не пропустіть! До зустрічі!

Що: Василь Попадюк & PAPA DUKE BAND з Великим концертом

Де: Жовтневий Палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 15 листопада, 18:00.

Квитки: https://kvartal-concert.com/?afisha=vasyl-popadyuk-ta-papa-duke-band