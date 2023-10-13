Нідерланди дадуть Україні додаткові ракети для Patriot

Сьогодні, 13 жовтня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що їх країна постачатиме Україні додаткові ракети для системи протиповітряної оборони Patriot з метою допомогти забезпечити захист від російських авіаударів протягом зимового періоду.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Радіо Свобода.

«Цієї зими Росія намагатиметься якомога більше нашкодити Україні. Тому Нідерланди поставлять додаткові ракети Patriot, щоб Україна могла захиститися від варварських авіаударів Росії», – зазначив прем’єр-міністр Марк Рютте.

Крім того, він зауважив, що Нідерланди допоможуть Україні в отриманні патрульних катерів, щоб гарантувати безпеку «зернового коридору».