В Україні вже розгорнули 13 тис. пунктів незламності – Шмигаль

На засіданні, 13 жовтня Кабінет Міністрів України прийняв постанову, що стосується включення інформації про розташування “пунктів незламності” до застосунку та на портал “Дія” відповідно до доручення президента України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє інтернет-видання “ГОРДОН”.

“Українці будуть бачити, де розташований найближчий до них пункт, зможуть оцінити наявні там умови і залишити відгук. Таким чином місцева влада оперативно реагуватиме на скарги й усуватиме всі недоліки”, – підкреслив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем’єра, в Україні вже розгорнули 13 тис. “пунктів незламності”, де люди “матимуть світло, тепло, інтернет і зв’язок на критичні та екстрені випадки”.