На Харківщину безкоштовно передадуть понад 4 тисячі буржуйок

Раніше Укрзалізниця виготовила 6 тисяч буржуйок для потреб населення постраждалих регіонів. А саме для тих, хто найбільше потребує альтернативних джерел опалення.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Сьогодні Кабінет Міністрів підтримав ініціативу Мінреінтеграції щодо розподілу цих пічок-буржуйок між Херсонською та Харківською областями.

Так, Херсонська обласна військова адміністрація раніше вже отримала 1860 буржуйок. А Харківській ОВА буде направлено 4140 таких пічок-буржуйок.

Вказана допомога буде передана ОВА, які безкоштовно розподілять засоби обігріву серед населення регіону.