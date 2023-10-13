Деякі системи ППО Україна отримає спеціально на зиму – Зеленський

Президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна досягла угоди з кількома країнами щодо надання систем протиповітряної оборони на зимовий період.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

“До деяких держав ми звертаємось, щоб нам надали (системи ППО – ред.) навіть на зиму, на зимовий період деякі системи, тому що їх у них мало і говоримо про такі комбіновані речі. Тобто є системи, які до нас прийдуть і будуть у нас, а є такі системи, які ми знайшли, щоб взяти їх на зимовий період”.

“Ми працюємо над збільшенням кількості ППО. У нас є потужний план того, що нам потрібно. Він розроблений детально і у наших партнерів це є… Це складне завдання. Кожного місяця у нас додаються системи. Я не можу сказати, де будуть ці системи і не можу сказати кількість. Не тому що не знаю, а тому що не маю права це робити” – зазначив Зеленський під час брифінгу в Одесі.