За ініціативою Міністерства соціальної політики розширено можливості державної програми протезування для учасників бойових дій. У першу чергу, йдеться про можливість отримати протез підвищеної функціональності без здійснення первинного протезування механічним протезом.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Протези підвищеної функціональності – виготовлені під індивідуальні потреби людини, вони мають покращені антропологічні, ергономічні та косметичні характеристики. Такі протези допомагають учасникам бойових дій виконувати фізичну роботу з підвищеними навантаженнями та вести активний спосіб життя.

Відповідні зміни до постанови №518 були схвалені сьогодні під час засідання Уряду.

“Наша ціль – дати людині, якій потрібне протезування, можливості для того, щоби вона якнайшвидше пройшла процес реабілітації і відновила свою функціональність. А також була повноцінно включена в соціальне життя, реалізовувала себе та була економічно самостійною. Як показує реальність, з протезом можна їздити на авто, займатися спортом, підійматися в гори і робити багато інших звичних речей. Тож ми зі сторони держави робимо усе, аби якісний протез був доступний тим, хто його потребує”, – зазначила Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Серед ключових змін постанови те, що учасники бойових дій зможуть отримувати протези підвищенної функціональності за новітніми технологіями при ампутаціях верхніх кінцівок без необхідності проведення первинного протезування механічним протезом. Головною умовою стане наявність відповідних показань, підтверджених довідкою лікарсько-консультативної комісії або рішенням військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, протезування в Україні безоплатне. Тобто всі пацієнти, які потребують протезів, можуть отримати їх за кошти державного бюджету за наявності відповідного призначення.

Для отримання протезу пацієнту варто подати документи через соцпрацівника у лікарні, у ЦНАПІ чи органі соцзахисту або ж онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю.

Після отримання призначення пацієнт має звернутись до протезного підприємства з офіційною заявкою, після чого розпочинається виготовлення протезу. Детальніше про можливість безоплатного протезування читайте за посиланням.