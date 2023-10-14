Українських пілотів почнуть навчати роботі на F16 наступного тижня

Українські льотчики розпочнуть навчання для польотів на винищувачах F16 в штаті Арізона наступного тижня.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Невелика група українських льотчиків, які прибули до США у вересні, пройшли мовне навчання на авіабазі Лакленд у штаті Техас і вже прямують на авіабазу в Аризоні, де відбуватиметься безпосередньо льотна підготовка – передає Politico.

Очікується, що українці спочатку вивчатимуть основи експлуатації F16 в аудиторії та на тренажерах, а потім перейдуть до польотів на реальних літаках. У той же час курс можуть прискорити через необхідність українцям повернутися для участі у бойових діях.

Раніше в США прогнозували, що перші українські пілоти, які навчатимуться на F16, можуть завершити програму через три місяці, проте виконуватимуть бойові завдання вони будуть пізніше.