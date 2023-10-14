За період з початку повномасштабного вторгнення Україна отримала майже $33 мільярди доларів від країн G7

З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала понад $33 мільярди доларів від країн G7. Ці кошти стали важливим джерелом для забезпечення балансу державного бюджету та фінансування надзвичайно важливих видатків.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

“Пільгове фінансування та гранти від країн G7 стали ключовими у забезпеченні збалансованості держбюджету України та фінансуванні критично важливих видатків. Від 24 лютого 2022 року G7 спрямували до державного бюджету України майже 33 млрд доларів США. Більш ніж половина всього зовнішнього фінансування за цей період”, – сказав він під час зустрічей з міністрами фінансів країн G7.

Зазначається, що зустрічі були зосереджені на обговореннях забезпечення потреб держбюджету України наступного року, а також використання заморожених активів РФ на користь України.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ Мінфін України залучив до держбюджету 64,9 млрд доларів зовнішнього фінансування. Найбільшими донорами виявилися ЄС, США, МВФ, Канада, Японія, Світовий банк, Велика Британія та Німеччина.