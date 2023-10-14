На Кіпрі запрацював перший україномовний аудіогід

У Кіпрському археологічному музеї у Нікосії відбулася офіційна церемонія відкриття першого аудіогіда українською мовою на Кіпрі. У заході взяла участь дружина Президента України Олена Зеленська (через відеоконференцію), а також Перша Леді Кіпру Філліпа Карсера.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

Зауважується, що у своїх привітальних промовах обидві Перші Леді відзначили важливість цієї події для поглиблення культурних зв’язків обох країн.

Захід, реалізація якого стала можлива завдяки спільним зусиллям Посольства та Українського соціально-культурного центру «Обійми» (Obiimy Cyprus), відвідали представники Міністерства культури Республіки Кіпр, Музею Department of Antiquities Cyprus та української громади на Кіпрі.

Посольство висловило щиру вдячність меценатам проєкту, засновникам культурного центру «Обійми», Анні та Миколі Сушкам, за всебічне сприяння у реалізації проєкту, а також зірковому голосу україномовного аудіогіда Олені Кравець.

Відтепер послухати про надзвичайно цінні, у світовому значені, артефакти Кіпрського археологічного музею українською мовою можна: з вівторка по п’ятницю з 8:00 по 18:00, у суботу з 9:00 по 17:00, у неділю з 10:00 по 13:00. У понеділок музей не працює.