У деяких регіонах України почали скасовувати осінні канікули у школах

Протягом навчального року передбачено проведення канікул для школярів. Найближчі канікули планувалися наприкінці жовтня. Проте в деяких регіонах України вже було прийнято рішення про продовження навчання.

Про це інформує Amazing Ukraine.

Навчальний рік 2023-2024 років розпочався 1 вересня 2023 року і, через складну ситуацію в країні через війну, триватиме довше, аж до 28 червня 2024 року. Осінні канікули були заплановані з 23 по 29 жовтня 2023 року.

Проте в деяких регіонах України, зокрема у трьох областях, було оголошено про відміну осінніх канікул для школярів.

На Львівщині в окремих громадах осінні канікули були перенесені на зиму. Причиною цього рішення було бажання заощадити енергоресурси та запобігти можливим блекаутам.

На Київщині у Переяславській громаді також відмінили осінні канікули з метою ефективнішого використання енергії. Проте обіцяють, що зимові канікули будуть продовженими – цілий місяць.

На Івано-Франківщині теж продовжать навчання до кінця грудня поточного року, а зимові канікули триватимуть місяць, з 25 грудня 2023 року до 26 січня 2024 року.