З Ізраїлю вилетів перший евакуаційний літак з українцями, серед яких 63 дитини

З аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) ввечері суботи, 14 жовтня, стартував перший евакуаційний літак авіакомпанії HiSky з українцями, спрямований до Бухаресту (Румунія). Цей рейс позначився як перший крок за домовленостями Міністерства закордонних справ України. Літак перевозить 207 українських громадян, включаючи 63 дитини.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Інформатор.

Офіційне повідомлення про це було опубліковане на сторінці речника МЗС України Олега Ніколенка у Facebook. Він зауважив, що цей рейс є лише першим з-поміж запланованих евакуаційних місій. Наступний рейс заплановано на 15 жовтня, коли літак перевезе 155 українців до румунського міста Клуж. В першу чергу планується евакуювати дітей, жінок та осіб похилого віку з Ізраїлю.

“Перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України, зокрема 63 дітьми, на борту вилетів із Тель-Авіва до Бухареста. Наступний рейс планується на 15 жовтня до м. Клуж (Румунія). Плануємо вивезти 155 українців”, – повідомив Ніколенко.