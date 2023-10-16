Під час війни українці виявляють більший інтерес до електронних книг

Під час війни спостерігається збільшення кількості людей, які віддають перевагу електронним книгам. Це підтверджують результати всеукраїнського соціологічного дослідження, яке було проведено в рамках проєкту “Підтримка просування читання в Україні” на замовлення Громадської організації “Форум видавців”.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.

В умовах війни кількість людей, що звертаються до електронних форматів книги, збільшилася.

Так, з 2020 року на 7% зросла частка тих, хто читає книжки в електронному форматі, і на 16% тих, хто їх слухає.

Найбільший приріст використання електронних форматів відзначили у категорії людей, які читають щодня. Там, у порівнянні з 2020 роком, відсоткова частка користувачів збільшилася у 2-4 рази.

Зазначається, що чим більше людина читає, тим імовірніше, що вона також користується електронними книжками.

Наприклад, серед тих, хто прочитав 5-12 книжок протягом року спостерігається збільшення читання електронних форматів: 9% у 2023 році проти 5% – у 2020 році. Серед тих, хто читає 1-4 книги на рік — зменшення: 15% у 2023 році проти 17% – у 2020 році.

Особливо швидко розвивається сегмент авдіокнижок, адже тут збільшується частка слухачів, як щоденних, щомісячних, так і таких, які не мають сталого графіку.

Так, серед людей, які за рік прослухали від 1-4 книжок відсоток збільшився до 13% у 2023 році проти 10% – у 2020 році, а для тих, хто слухав більше ніж 5-12 книг, він становить 8% у 2023 році проти 2% – у 2020 році.

Також тренд на поширення електронних форматів заторкнув і дитячу авдиторію. На 11% зросла частка дітей, які читають електронні книги (з 16% у 2020 році до 27% у 2023 році), а частка дітей, які слухають авдіокнижки, зросла удвічі (з 7% у 2020 році до 14% у 2023 році).

Щодо паперових книжок, то частка щоденних читачів залишається незмінною. Натомість частка тих, хто читає принаймні кілька разів на місяць або не має сталого графіку, у порівнянні з 2018-2020 роками, зменшилася.

Участь в опитуванні взяли 1016 дорослих респондентів, при цьому найбільша кількість респондентів була опитана в Дніпропетровській та Харківській областях, а також – у Києві. Загалом дослідження охопило мешканців усіх областей України, окрім окупованого Криму. Виконавцем дослідження виступили ТОВ «Інфо Сапієнс Інтернешнл».