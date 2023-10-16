Уряд планує до 2030 року скоротити гендерний розрив в оплаті праці

Уряд розробив і схвалив Стратегію зменшення гендерного розриву в оплаті праці та вже розпочав її впровадження. До 2030 року уряд планує скоротити розрив у заробітній платі між чоловіками та жінками з 18,6% до 13,6%.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомила Перша віце-прем’єр-міністрка України та Міністрка економіки Юлія Свириденко під час виступу на заході “Шлях до реалізації Національної стратегії подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року та внесок партнерів у цей процес”, який відбувся у присутності Першої леді України Олени Зеленської.

«Як і більшість розвинених країн світу, Україна взяла на себе зобов’язання подолати гендерний розрив у оплаті праці за найближчі сім років. Російський напад поставив цю велику роботу під загрозу так само як і всі сфери нашого життя, як і саме наше життя. Коли у вересні я виступала у Нью-Йорку в межах заходу «Міжнародний день боротьби за рівну оплату праці – 2023», то наголошувала: під час війни розвиток зазвичай гине першим, бо люди думають про виживання. Але й тоді, на полях Генасамблеї ООН, і зараз мені приємно й важливо констатувати: це не наш випадок. Бо Україна ухвалила принципове рішення – розвиватися попри війну. І держава з цього шляху не звертає попри те, що він подекуди замінований, подекуди доводиться долати його під обстрілами», – сказала Олена Зеленська.

Міністерство економіки розробило Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року та презентувало її у травні цього року. 15 вересня Уряд ухвалив стратегію та затвердив операційний план заходів з її реалізації на 2023-2025 роки. Завдяки імплементації Стратегії планується досягти трьох ключових цілей: