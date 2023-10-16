З Тель-Авіва вилетів другий евакуаційний літак з українцями

Сьогодні, 16 жовтня, з аеропорту Бен Гуріон (Тель-Авів) відбувся виліт другого евакуаційного літака авіакомпанії HiSky до міста Клуж (Румунія). На борту літака перебувало 155 українців, з них 107 жінок і 23 дитини.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

“Посольством надано сприяння українцям з оформленням необхідних процедур та документів для вильоту. Ми продовжуємо працювати над пошуком усіх можливих варіантів для подальшої евакуації громадян України”, — йдеться у повідомленні посольства України в Ізраїлі.