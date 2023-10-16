ЮНЕСКО і МОН запускають програму з цифрової педагогіки, психічного здоров’я та соціально-емоційного навчання

Новий курс «Цифровий учитель» розроблено для підтримки дистанційного і змішаного навчання в Україні. Програму створено для щонайменше 50 000 вчителів з метою розвитку навичок цифрової педагогіки й використання інструментів для якісного дистанційного і змішаного навчання.

Як передає Amazing Ukraine, про це Міністерство освіти і науки України.

«З лютого 2022 року ЮНЕСКО безперервно підтримує українських учителів, щоб учні продовжували навчатися у розпал війни. Я віддаю належне їхній роботі, стійкості та незмінній самовідданості. З початком нового навчального року ЮНЕСКО вкотре наголошує на своїй підтримці. Бо освіта — це наріжний камінь, на якому будується майбутнє України», — зазначила помічниця генерального директора ЮНЕСКО з питань освіти Стефанія Джанніні.

Війна посилила навантаження на систему освіти, оскільки вчителі не мають інструментів і підготовки, щоб продовжувати навчання на відстані або в змішаному форматі. Новий тренінг «Цифровий вчитель», розроблений ЮНЕСКО за фінансування Google.org, вирішуватиме ці виклики, зокрема поліпшуватиме навички вчителів і їхні вміння використовувати цифрові інструменти, покращуватиме умови їхньої роботи й емоційний стан.

Програму розроблено у співпраці з групою українських експертів. Вона містить сім модулів з доступом до практичних вправ, тестів та додаткових ресурсів. Це полегшує створення актуального та захопливого досвіду навчання. Зміст також стосується аспектів психічного здоров’я, психосоціальної підтримки, соціального та емоційного навчання.

«У новому навчальному році приблизно 1 мільйон учнів змушений здобувати освіту виключно за дистанційною формою навчання. Така ситуація вимагає вдосконалення цифрових рішень, щоб забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх. Ми вкотре обʼєднуємо зусилля з ЮНЕСКО, щоб надати більше можливостей нашим учителям», — наголосив заступник Міністра освіти і науки України з питань цифрової трансформації Дмитро Завгородній.

Паралельно з курсом ЮНЕСКО засновує спільноту практиків і мережу наставництва для підтримки педагогів у всій країні. Учителі можуть обмінюватися досвідом, методами та підходами до навчання, а також спільно вирішувати проблеми, пов’язані з цифровим викладанням.