Зеленський зустрівся зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, яка приїхала до Києва у рамках свого візиту.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Офіс Президент.

Зеленський висловив свою вдячність президенту Сполучених Штатів Джо Байдену, Конгресу та американському народу за надану значущу підтримку в сфері оборони, фінансів, економіки і гуманітарної допомоги Україні у контексті повномасштабної російської агресії. Президент наголосив на важливості цієї підтримки у боротьбі з агресією та у забезпеченні захисту критичної інфраструктури в зимовий період.

Під час зустрічі також обговорювалася макрофінансова стабільність України на наступний рік. Президент Зеленський визначив відновлення України, незважаючи на триваючу російську агресію, як пріоритет, оскільки це допомагає створити необхідні умови для перемоги держави.

Також було підкреслено важливість приватних інвестицій у проекти з відновлення, особливо в сфері енергетичної інфраструктури, і Україна розраховує на залучення американського бізнесу до цих довгострокових ініціатив.