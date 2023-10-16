На Київщині започаткували Всеукраїнський день традиційного українського одягу

Днями в Музеї давньоруського гончарства КЗ КОР «Вишгородський історико-культурний заповідник» відбувся Музично-етнографічний проєкт «Скарби скрині Київського Полісся».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

Захід присвячений традиційному українському одягу та має на меті в подальшому започаткування Всеукраїнського дня традиційного українського одягу.

Вперше на Київщині відбулася унікальна подія, яка популяризує український традиційний одяг та український народний костюм Київського Полісся, в якому втілилася історична доля народу, його регіональна культура і традиції. На заході були продемонстровані унікальні строї традиційного народного одягу Київського Полісся з фондів КЗ КОР «Вишгородський історико-культурний заповідник».

«Національний одяг є одним з найважливіших історичних джерел вивчення культурних особливостей українського народу. В часи окупації та воєн, коли ворог намагався знищити все українське, ми змогли зберегти наші давні традиції: в піснях, ремеслах, у вишивці та одязі» — розповідає директор КЗ КОР «Вишгородський історико-культурний заповідник» Влада Литовченко.

Український традиційний костюм є джерелом відомостей про українську культуру та історію, побут та дозвілля, взаємини в сім’ї та суспільстві.

Тетяна Яременко — координатор проєкту, громадська діячка, артистка Українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю “Калина” та художній керівник аматорського театру пісні і танцю “Серпанок” зазначає, що метою заходу є донесення молодому поколінню важливості та близькості народних традицій до сучасного життя й поглиблення знань щодо традицій і звичаїв пов’язаних з традиційним костюмом, які існували в Україні і збереглися до сьогодення.

Крістіна Басок — співорганізатор проєкту вважає: «Національний одяг зберігає в собі особливості різних культурних епох, тому він є одним з найважливіших історичних джерел вивчення культурних особливостей українського народу».

Вишивкам Київщини властивий рослинно-геометризований орнамент зі стилізованими гронами винограду, кольором хмелю, восьмипелюстковими розетками, ромбами, квадратами. Основні кольори вишивок Київщини — білий, коралово-червоний, відтінений чорний. Одяг є однією з найважливіших складових традиційної культури, без якої неможливо її уявити. Традиційний народний костюм формувався протягом століть і розвивався безперервно на всьому шляху існування народу. Традиційному одягу Київщини належить особлива роль в етнокультурній історії України, яка підлягає подальшому дослідженню, вивченню і популяризації.

Володимир Щибря — к. і. н., директор Центру фольклору та етнографії Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, асистент кафедри фольклористики на своїй лекції розповів відвідувачам про особливості народного вбрання Київщини.

Ростислав Кириченко наголосив: «Заходи, які представляють і презентують культурну спадщину регіону і області вкрай важливі, особливо в період повномасштабної війни. Тому одне з головних наших завдань — зберегти цей спадок і передати знання про нього майбутнім поколінням».

Ведучий заходу — Костянтин Корабльов.

На гостей заходу очікувала концертна програма від Тетяни Яременко та аматорського театру пісні і танцю “Серпанок”, які виконали пісні: “Ой родино, родино”, “Моя Україна”, “ Виростеш ти сину”, ” Попід темними лісами”, ” Моя ти земле” ” Дай же Боже,” Варенички”, “Будьмо”. А сучасна студія з чирлідингу “Black cats” підготувала перфоманс з показом старовинних національних костюмів зі скринь своїх бабусь.

Майстриня Лариса Галянт — учасниця колективу “Серпанок” — продемонструвала найбільшу на Київщині інтерпретацію ляльки-мотанки заввишки 165 см.