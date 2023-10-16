В Україні вдруге проведуть національний тест з медіаграмотності

Україна проведе щорічний тест на медіаграмотність 25 жовтня цього року. Ця ініціатива вже вдруге реалізується за ініціативою Міністерства освіти та науки країни.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

Учасники зможуть скласти тест о 10:00, 13:00, 17:00 та 21:00, але можуть взяти участь в ньому лише один раз, використовуючи платформу Typeform. Тривалість опитування становить 45 хвилин, і результати будуть доступні негайно після його завершення.

Правильні відповіді на тест буде опубліковано на веб-сайті “Фільтр” 26 жовтня. Також обіцяють видати сертифікати медіаграмотності для найкращих учасників.

Організатори заохочують учасників змагань, обіцяючи подарунки від партнерів для тих, хто найшвидше та найточніше відповість на запитання. Переможці будуть оголошені 1 листопада.