Дмитро Кулеба виступив за виключення росії з ОБСЄ

Голова Міністерства закордонних справ України, Дмитро Кулеба, висловив пропозицію щодо виключення росії з Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє NV.

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Під час пресконференції разом із головою ОБСЄ Буяром Османі, Кулеба висловив обурення стосовно того, що Росія, на його думку, “фактично взяла в заручники” цю організацію.

Він зауважив, що Росія намагається маніпулювати принципом консенсусу в ОБСЄ, що призводить до руйнування організації зсередини.

За словами Кулеби, Росія домагається посіяти хаос і дестабілізацію, і він назвав рф найбільшою загрозою для безпеки та співробітництва в Європі.

“Я сьогодні підтвердив свою позицію, що якщо ми хочемо врятувати ОБСЄ, зберегти безпеку та співробітництво в Європі, ми маємо висунути пропозицію виключити росію з ОБСЄ і виключити її з європейського контексту. Це буде краще для всіх”, – підкреслив глава МЗС України.

Він додав, що на даний момент росія “вбиває” ОБСЄ і висловив уявлення про цю організацію без рф.