PARFENIUK готує великий сольний концерт 

22 жовтня відбудеться перший великий сольний концерт PARFENIUK.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артиста.

Головний хітмейкер 2023 PARFENIUK, що створив такі пісні, як “Провела Екскурсію”, “Відриваючись”, “Долоні” вже готовий поринути “з головою по самі вуха” та створити незабутню атмосферу на своєму сольнику в ATLAS

Parfeniuk – той хто провів екскурсію у серцях мільйонах українців та захопив свою публіку по різних куточках світу. Топ-1 у чартах Apple Music, Spotify, Shazam, більше 10 млн переглядів на ютубі, 200 000 знято відео у Тік-тоці з цією піснею

На вас чекатиме тільки живий звук, склад топових музикантів, нова велика програма з піснями, які ще ніхто не чув. Тож готуйтеся підспівувати відомі хіти разом з виконавцем 22 жовтня в клубі ATLAS.

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