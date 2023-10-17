Нова пошта має намір розпочати міжнародну доставку між країнами ЄС до 2025 року

Група компаній «Нова пошта» в 2024 році має намір розпочати тестування послуги доставки посилок між країнами Європейського Союзу, щоб повноцінно запустити цю послугу в 2025 році.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Mind.ua

«Ми вже почали її (послугу) пропонувати в деяких країнах, де відкрилися. Думаю, наступний рік піде на тестування цього продукту, а вже у 2025 році вдасться його запустити», – зазначив Климов.

Він додав, що відділення «Нової пошти» з’являться майже в усіх країнах ЄС.

«Наступного року наші відділення з’являться майже у всіх країнах Європи. Буде 30 країн до кінця 2025 року», – сказав Климов.

За його словами, бюджет компанії на експансію на зовнішні ринки протягом 2022-2025 років сягає $10 млн, при цьому такий бюджет дуже дисциплінує, а завдання компанії вийти на самоокупність якнайшвидше.

«Витрачати на це більше коштів не плануємо, та й нізвідки, адже інвестуємо тільки з власних ресурсів, тож спробуємо вкластися навіть у меншу суму», – зазначив Климов.

Водночас він прогнозує, що вже в грудні 2023 року «Нова пошта» відіб’є інвестиції в ринок Польщі і вийде на ньому «в нуль».

Співвласник компанії також спростував чутки про плани IPO. «Що стосується IPO – це тільки чутки. До кінця війни це фізично неможливо. Також у нас із партнером немає таких планів, немає такої потреби. Ми хочемо розвивати «Нову пошту», доки у нас є сили», – повідомив Климов.