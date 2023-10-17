Просвітній форум Освіта Дивосвіту зібрав впливових лідерів думок і запропонував нестандартні рішення для виховання нової людини

У Pochayna Event Hall відбувся просвітній форум Освіта Дивосвіту, що зібрав на своєму майданчику таких сучасних українських мислителів і діячів, як отець Андрій Зелінський і отець Георгій Коваленко, професор Володимир Нікітін, заступниця міністра стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр, доктор філософських наук Олександр Філоненко, бригадний генерал ЗСУ, Герой України Сергій Собко, волонтерка Ксенія Фощий, засновник першої в Україні приватної школи Володимир Співаковський та інші. Окремий розділ було присвячено пам’яті видатного українця Ігоря Козловського, що підтримував ідею Форуму і брав активну участь у його створенні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

Форум можна було відвідати і офлайн, і онлайн. Загалом він зібрав понад 1000 гостей, що продемонстрували свою активність, небайдужість і захопленість ідеєю впровадити зміни до сучасної освіти. Але не лише освітяни долучились до події. Форум став майданчиком для знайомства та об’єднання у комьюніті однодумців з усієї України. Окрім Києва та області на форум приїхали гості з Тернополя, Житомира, Донецької області, Харкова, Хмельницького, Миколаєва, Миргорода, Запоріжжя, Вінниці, Полтавської області та Рівного.

Головним меседжем, що проходив лейтмотивом через виступи всіх спікерів, стало те, що освіта має народжувати субʼєкта і особистість, здатну творити Дивосвіт. Людина – це про свободу і про гідність, про здатність відповідати на всі виклики світу, що її оточує. Ми маємо всі народитись для нового, вільного світу. Тому що Дивосвіт потребує того, хто буде його постійно творити.

Метафора форуму “мистецтво запалювати зорі” – мала дуже практичне розгортання на мапі дивосвітної подорожі. Учасники мали можливість побачити й усвідомити цілісну трансформаційну модель освіти, що дозволить особистості відчути, помітити, здивуватись, а потім жити відповідно власному Подиву. Змінювати світ на краще – невід’ємний потяг Людини Дивосвіту.

Форум «Освіта Дивосвіту» став першою подією про самоусвідомлення себе в трансформаційному процесі України – в першу чергу як Людини. І запропонував дискурс про роль освіти у світі вільних людей. Освіти, що в умовах технологічного прогресу та експансії штучного інтелекту дозволяє людині віднайти вимір свободи власної особистості, прояву власної автентичності.

Концепцію форуму було засновано на метафориці книги Андрія Зелінського «Семенові зорі». Андрій Зелінський – амбасадор Форуму «Освіта Дивосвіту», письменник і філософ, співзасновник Української академії лідерства, військовий капелан, політолог, викладач. «Семенові зорі» – це алегорична казка, кожна сторінка якої наповнена символікою, знайомими українськими образами. Кожен герой казки грає свою важливу роль, додаючи у спільну історію власних сенсів, а кожна подія спонукає до глибоких роздумів і сприяє особистому зростанню.

За сюжетом головний герой Семен вирушає в подорож, аби побачити власне село з-за валів з іншого боку та навчитися запалювати зорі. Уся мандрівка – про становлення особистості і служіння громаді. Формування цілісності і зрілості головного героя, випробовування, трансформації, зростання, як особистість та здобуття нових уявлень про життя та своє місце в світі. За таким самим принципом подолання Шляху було побудовано і форум «Освіта Дивосвіту». Освіта не створюється десь – вона у світі, в якому ми живемо. Ми створюємо світ, в якому маємо жити.

Ті, хто зацікавився темою, можуть послухати розповідь Андрія Зелінського про сенси книги

Андрій Зелінський. Всесвіт алегоричної казки “Семенові зорі”

або придбати саму книгу «Семенові зорі» https://koleso-gizni.com.ua/uk-ua/knigi/knyha-semenovi-zori-andriy-zelinskyy.

Андрій Зелінський під час виступу на Форумі зазначив, що головним методом, здатним створити Людину Дивосвіту є подив:

“Сьогодні, в контексті усього, що відбувається в Україні і у світі, в контексті, коли ми помічаємо, скільки насправді коштує людська свобода, і як дорого ми платимо за гідність людини, саме сьогодні час подумати про найважливіше. Про те, як зробити так, аби людям 21 століття і людству після нас не стало незворотньо темно. Важливо визначити координати власного берега у правильний час, у правильному місці. Того самого берега, з якого можна розпочати мандрівку у світ вільної людини. З того берегу, на якому те, що минуло, матиме значення. Але те, що попереду, буде не тільки вимагати, але й окрилювати, надихати, викликати з глибини нашого життєвого досвіду вільну і гідну людину. Свідому у своїй гідності і здатну змінювати світ на краще.

З чого розпочинати у мистецтві “запалювати зорі”? Для мене існує один впевнений метод, як можна вирушити у мандрівку, яка допоможе нам з вами стати справді вільними, стати більш міцними, здатними захистити людську гідність в світі, де людяність під загрозою. Я впевнений, що все розпочинається з подиву. Подив – як ідеологічно незумовлена, формально невизначена спроба доторкнутися реальності. Невідповідна до передбачених алгоритмів. Непрописана у підручниках. Несформована шкільними програмами чи впорядженнями урядів. А насправді вільна спонтанна Людина, яка може доторкнутися власним серцем реальності і здивуватися. Для Платона і для Арістотеля філософія розпочиналася з подиву. Подив – це великий вибух Дивосвіту. А далі – враження, яке торкає, зацікавлення, яке забирає спершу частину твого часу і ти пірнаєш, ознайомлюєшся, усвідомлюєш. Ти торкаєшся реальності так, що вона починає промовляти крізь тебе – твоїми словами, твоїми уявленнями, твоїми образами. Подив – як портал у іншу парадигму світосприйняття”.

Інеса Кравченко, засновниця Форуму, поділилася, що “Освіта Дивосвіту” стала викликом, але зараз, коли Форум відбувся, вона відчуває, що всі поставлені задачі були виконані. “Головне, що я відчула – це спільне поле. Що не тільки я захоплена ідеями, але й багато людей навкруги. І нам треба рухатись далі. Задачі та виклики змінюються, Людина – залишається. Ми не зупиняємося, а йдемо далі по мапі Дивосвіту. Всіх, хто відчув внутрішній поштовх, ми запрошуємо на наступну подію – презентацію свіжого номера журналу “Колесо Життя”, присвяченого головним тезам Форуму і наступній зупинці на мапі – “Людина Дивосвіт”.

Всім, хто хоче долучитись до спільноти змінотворців і більше дізнатись про ідеї та сенси, які обговорювались на форум, пропонуємо придбати доступ до його запису з виступами усіх спікерів.