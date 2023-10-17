Окупанти вдарили по гуртожитку у Слов’янську: під завалами є люди

У вівторок, 17 жовтня, Слов’янськ у Донецькій області став об’єктом атаки російських сил. В результаті нападу був знищений житловий гуртожиток, і будівля була повністю руйнована. Існує загроза, що під завалами можуть залишитися люди.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Інформатор.

Про наслідки атаки на гуртожиток у Слов’янську повідомили служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Вони наголосили на тому, що під завалами можуть знаходитися дві особи.

Рятувальники додали, що російською атакою зруйновано житлову 5-поверхову будівлю. Від гуртожитку не залишилось живого місця – будівля розтрощена. Зараз рятувальники оперативно розбирають завали. На місці російського удару працюють ДСНС Донецької області у співпраці зі зведеним загоном ДСНС.