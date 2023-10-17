На залізничних вокзалах України почали працювати пункти незламності

“Укрзалізниця” завершує підготовку до зимового сезону. Уже з жовтня на 96 залізничних вокзалах по всій Україні були встановлені “пункти незламності”.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомила пресслужба УЗ.

“Ми заздалегідь розпочали підготовку до зими і поетапно відкриваємо наші пункти незламності на вокзалах. Тут є все необхідне, що може знадобитися під час електропостачальних перебоїв”, – зазначається у повідомленні.

У відомстві також зазначили, що у населених пунктах, де це буде необхідно, готові виїхати з допомогою Food Train та забезпечити мешканців гарячою їжею. Такі пункти функціонують у Херсоні, Миколаєві, Краматорську, Слов’янську, Києві, Львові та інших населених пунктах практично на всіх вокзалах великих міст країни, додав голова правління УЗ Євген Лященко.