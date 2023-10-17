єОселя: вже 4 000 українських родин отримали кредити на придбання житла

4 000 українських родин отримали іпотечні кредити за програмою єОселя і мають можливість придбати житло. Загалом вже видано кредитів на 5,8 млрд грн.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомила заступник Міністра економіки України Надія Бігун.

“Вже 4 000 українських родин отримали кредити за програмою єОселя і можуть реалізувати мрію про власне житло. 69% кредитів отримали військовослужбовці та силовики, 13% – педагоги і науковці, 10% – медики. Нагадаю, що представники цих професій можуть взяти кредит за програмою під 3% з жовтня минулого року. А з серпня цього року ми запустили масову іпотеку і кредит можуть отримати всі українці, які не мають свого житла, або потребують покращення житлових умов. Станом на сьогодні 8% від загальної кількості іпотечних кредитів за програмою видано саме під 7%. Загалом вже видано кредитів на 5,8 млрд грн”, – зазначила Надія Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 157 кредитів на 247 млн грн, серед яких: