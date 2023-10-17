Гурт The Hardkiss представляє нове відео на пісню “00:00”. Це присвята українським героям — енергетикам. Знімання відбувалися в лютому на Херсонщині.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Vogue.ua

Відеоробота на трек “00:00” — зворушливий мініфільм, який розповідає історію, що цілком могла трапитися в житті. Його герой — український енергетик (його роль виконує відомий актор Олександр Кобзар), який щодня виходить на роботу, аби під обстрілами, в нелюдських умовах робити свою справу. У нього є родина, яка допомагає йому триматися — дружина та маленька донька (Ксенія Баша та Вероніка Ольшана), проте в якийсь момент ми розуміємо, що їх, на жаль, вже немає поруч. Що з ними сталося, загинули вони чи поїхали — запитання залишається без відповіді.

За словами режисера Міті Бородіна, ідея зняти цю історію виникла минулої зими, коли українці потерпали від обстрілів енергетичної інфраструктури. “Багато хто знімає кіно про військових, а нам захотілося розказати про ще одних героїв нашого часу — енергетиків. Ми знімали реальних людей — працівників “Херсонобленерго”. З тих, кого ви можете побачити у відео, на жаль, шістьох вже немає в живих, вони загинули на роботі. Наша історія — про неймовірну відвагу та сміливість”.

Коли режисер та оператор звернулися до гурту The Hardkiss із готовим відео та пропозицією підібрати під нього кліп, у музикантів не було сумніву, що це буде саме трек “00:00” з альбому “Залізна ластівка” — пронизливий, драматичний, потужний.

“Понад усе на світі ми боїмося втратити тих, кого любимо, — ділиться ідеєю пісні фронтвумен гурту Юлія Саніна. — Тому разом із коханими людьми в наше життя автоматично приходить тривога за них, за їхню безпеку. Ця пісня була написана саме про ці почуття, про бажання тримати і не дати впасти. Коли до нас звернулися хлопці з готовим фільмом, не було сумнівів, яку саме пісню їм запропонувати. Це історія про людей-титанів, які попри особисті драми продовжують тримати на собі наш світ. Ми присвячуємо цю роботу всім українським енергетикам”.

Присвята енергетиками для гурту та авторів відео — важлива спроба зафіксувати історію, яку ми проживаємо тут і зараз, і підтримати людей, чия героїчна робота часто залишається невидимою. “Звісно, про Херсон говорили у новинах, але не так багато розповідали саме про роботу енергетиків, які минулої зими були вимушені цілодобово лагодити розбомблені електростанції фактично під обстрілами, адже ворог знаходився зовсім близько, — тож ми відчували, що мусили про них розповісти”, — каже Мітя Бородін.

Випуск відео супроводжується короткою довідкою: “За даними Міністерства енергетики України та компанії ДТЕК, за 19 місяців повномасштабної війни під час виконання своїх професійних обов’язків загинуло 367 енергетиків, 940 людей зазнали поранень”. Це не просто статистика — напередодні нового опалювального сезону, коли українці готуються до нових викликів, нагадати про ці цифри, за якими стоять життя реальних героїв, надзвичайно важливо.