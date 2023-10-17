Уряд виділив понад 180 мільйонів гривень на виплату державної допомоги полоненим

З резервного фонду держбюджету виділено 180,1 мільйона гривень для фінансової підтримки осіб, звільнених з полону та їхніх сімей, а також тих, хто залишається у полоні. Ухвалено відповідне розпорядження на засіданні Уряду 17 жовтня за ініціативою Мінреінтеграції.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У документі передбачено 129,2 мільйона гривень на щорічну державну грошову допомогу сім’ям політв’язнів, цивільних заручників і військовополонених. Допомога виплачується у розмірі 100 тисяч гривень за кожен рік перебування цих осіб у місцях утримання.

Крім того, 50,9 мільйона гривень будуть витрачені на виплату одноразової державної грошової допомоги особам, які були звільнені з російського полону.

Міністерство реінтеграції перераховуватиме ці кошти на банківські рахунки зазначених осіб.