США передали Україні близько 20 ракет ATACMS

Україна отримала близько 20 далекобійних ракет ATACMS від Сполучених Штатів Америки.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За словами західних чиновників, США відправили в Україну близько 20 ракет ATACMS.

Отримані ЗСУ ракети, кількість яких, за словами офіційних осіб, була невеликою, являють собою касетні боєприпаси, які викидають 950 невеликих бомб. Вони можуть завдати шкоди великій території.

Зброя такого типу заборонена міжнародною угодою, яку США не підписували.