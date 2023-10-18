Вночі окупанти вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі: є загиблі

Вночі, 18 жовтня, окупанти здійснили 6 ракетних атак на місто Запоріжжя. Ракети вразили багатоповерховий будинок, призводячи до загибелі двох осіб і поранення п’ятеро інших. Троє осіб також вважаються зниклими безвісти.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Вночі рашистські терористичні війська нанесли 6 ракетних ударів по території міста Запоріжжя. Тип ракет встановлюється, ‒ голова Запорізької ОВА.

Малашко зазначив, що один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста, внаслідок чого пошкоджено 8 квартир. Служби провели евакуацію жителів будинку, яким буде надано тимчасове житло.

Міський голова Запоріжжя Анатолій Куртєв заявив, що на місці влучання розпочато пошуково-рятувальну операцію.

На цей час відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих. Ще три людини вважаються зниклими безвісти. Частково зруйновано квартири у двох підʼїздах будинку, ‒ написав він.

Куртєв зазначив, що мешканцям будинку продовжують надавати допомогу у комунальних автобусах, наметі міської ради та найближчому Пункті Незламності.